Вмикайте цей режим раз в місяць: Що робити з пральною машиною, щоб вона не ламалась

Як обслуговувати пральну машину, щоб вона не ламалась

За належного утримання навіть економічна пральна машина може працювати без поломок протягом довгих років. Надаємо поради, як збільшити термін служби прального приладу.

Виконуючи ці прості поради, ви можете продовжити ефективну роботу вашої пральної машини і уникнути непередбачених проблем протягом тривалого періоду експлуатації, пише pixelinform.

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Як уникнути поломок у пральній машині:

Самоочищення: Більшість сучасних моделей пральних машин оснащені функцією самоочищення, яку слід використовувати періодично відповідно до інтенсивності користування. Рекомендується активувати цей режим хоча б раз на місяць. Для машин без цієї функції, корисно використовувати режим кип'ятіння. Також важливо регулярно чистити фільтри. Вибір якісного порошку: Використовуйте якісні пральні порошки з низьким вмістом фосфатів. Пральні засоби з високим вмістом фосфатів можуть скоротити термін служби вашої машини. Невелике завантаження: Не перевантажуйте барабан пральної машини. Заповнюйте його максимум на три чверті й обов'язково дотримуйтеся рекомендацій виробника. Перевантаження може призвести до перевищення робочих навантажень та прискореного зносу деталей.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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