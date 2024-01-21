Видно навіть з космосу: у пустелі Сахара помітили гігантське око (відео)

У пустелі Сахара існує геологічна аномалія діаметром 50 кілометрів складається з серії рівномірних брижів, що нагадує величезний ударний кратер. Дослідження показали, що Око Сахари насправді утворилося в результаті складчастості або вулканічної активності.

Вперше Око Сахари було помічено астронавтами Gemini в 1960-х роках, які використовували його як орієнтир. Геологи спочатку вважали, що це величезний ударний кратер, утворений в результаті падіння астероїда або комети, пише "IFLScience".

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Однак подальші дослідження осадової породи, що утворює центральний купол, датували утворення Ока пізнім протерозоєм, між мільярдом і 542 мільйонами років тому.

У 2014 році дослідники запропонували зовсім інше пояснення формування Ока. Вони стверджують, що наявність вулканічної породи вказує на те, що розплавлена ​​порода виштовхувалася на поверхню, спричиняючи куполоподібну форму, перш ніж розмиватися в кільця, які ми бачимо сьогодні.

Структура складається із суміші осадових і магматичних порід. Ерозія на поверхні структури розкриває дрібнозернистий ріоліт і грубокристалічні породи габро, які зазнали гідротермальних змін. Типи гірських порід, знайдені на кільцях, розмиваються з різною швидкістю, створюючи різнокольорові візерунки на поверхні.

Центр купола містить вапняково-доломітовий шельф з кілометровою брекчією, кільцевими дайками та лужними вулканічними породами.

Складна геологічна структура Ока спантеличила та зацікавила геологів з моменту його відкриття, і досі вважається однією з найбільш вражаючих геологічних особливостей у світі. У 2022 році він став одним із перших 100 об’єктів геологічної спадщини, визнаних Міжнародним союзом геологічної науки (IUGS).

Нагадаємо, науковці знайшли планету з океанами лави всього в 73 світлових роках від Землі.

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