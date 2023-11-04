Ветеринари підказали, як визначити, що у собаки алергія

Алергічні реакції у собак виявляються набагато частіше, ніж може здатися, особливо коли мова йде про харчові алергії шкіри. Про це повідомляє Ukr.Media. Крім того, важливо пам'ятати про інгаляційні та екологічні алергени, такі як пліснява та пилок.

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Ігнорувати симптоми алергії неприпустимо. Серед можливих ознак алергії варто відзначити наступні:

Постійне свербіння шкіри, яке може бути як легким, так і надзвичайно вираженим, і яке змушує собаку постійно чухатися. Інфекції вух, які можуть стати хронічними і призвести до пошкодження здорового бар'єру вух. Хронічна діарея, яка може бути наслідком алергічних реакцій на їжу і виражатися в блюванні, посиленому газоутворенні і т. д. Почервонілі очі. Якщо обидва ока уражені, це може бути також ознакою алергії. Часте чихання та загальне нездужання. Якщо ці симптоми відзначаються регулярно, рекомендується звернутися до ветеринара.

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