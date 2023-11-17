Ветеринари назвали породи собак, які схильні до епілепсії (відео)

Епілепсія у собак - це неврологічний розлад, який характеризується повторюваними судомами. Хоча епілепсія може виникнути у будь-якої породи собак, деякі породи мають підвищений ризик розвитку цього захворювання.

Фахівці зазначають, що у собак епілепсія може бути ідіопатичною, тобто викликаною невідомими причинами, або вторинною, тобто викликаною іншими захворюваннями, такими як інфекції, травми або пухлини.

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Епілепсія у собак зазвичай починається у віці від 1 до 6 років. У деяких випадках судоми можуть бути одиничними й не повторюватися. У інших випадках судоми можуть бути частими й вимагати медикаментозного лікування.

Якщо у вашої собаки виникли судоми, важливо звернутися до ветеринара. Ветеринар проведе обстеження, щоб виключити інші можливі причини судом, і призначить лікування, якщо це необхідно.

"Ваша собака, швидше за все, страждатиме від судом, якщо вона або вона бельгійська та шотландська вівчарка, бігль, лабрадор-ретривер, золотистий ретривер, кеесхонд або угорська вижла", - повідомили фахівці з MiDogGuide.

Зазначається, що до нападів епілепсії схильні також фінський шпіц, бернський зенненхунд, ірландський вовкодав та англійський стрингер. Що може спровокувати напад у собаки

Ідіопатична епілепсія – найчастіша причина нападів у собаки. Це спадкове захворювання, але його точна причина невідома. Інші причини включають захворювання печінки, ниркову недостатність, пухлини мозку, травми мозку або токсини.

Якщо напад триває понад три-п’ять хвилин, потрібно завезти свого собаку до ветеринара. Температура їх тіла може швидко підвищитися і може стати проблемою. Якщо тварина у віці напади триватимуть довго, є ймовірність загибелі собаки.

Нагадаємо, ми вже писали, яку породи собак підходять для дому.

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