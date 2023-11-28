Ветеринари назвали найкращий вік для стерилізації собаки

Ветеринари рекомендують стерилізувати самок собак у віці від шести до дев’яти місяців. Цей вік є оптимальним, оскільки собака вже досягає фізичної зрілості, але ще не відчуває гормональних змін, пов’язаних з першою тічкою.

Стерилізація в молодому віці може допомогти запобігти небажаній поведінці, яка виникає зі статевою зрілістю, наприклад, позначення території або прояв агресії. З точки зору здоров'я, стерилізація в такому віці може допомогти запобігти раку молочної залози, яєчників, матки, передміхурової залози та інших захворювань репродуктивної системи, зауважують фахівці з Animal Report.

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Однак, як зазначають ветеринари, для деяких великих або гігантських порід очікування, поки вони повністю виростуть, може бути корисним для здоров’я суглобів. Це пояснюється тим, що певні гормони, які впливають на ріст, видаляються під час стерилізації, що потенційно може вплинути на їхній розвиток, якщо це зробити занадто рано.

Загалом, заведено каструвати собаку у віці року. Однак рішення має ґрунтуватися на загальному стані здоров’я тварини та виходячи з породи.

Тому, зауважили експерти, проконсультуйтеся з ветеринаром, який надасть більше рекомендацій відносно вашого улюбленця.

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