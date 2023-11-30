Ветеринари назвали найкращий вік для стерилізації котів

Стерилізація та кастрація котів мають ряд переваг для здоров’я та поведінки тварин, включаючи зменшення ризику раку, інфекцій та проблем із поведінкою.

Ветеринари рекомендують стерилізувати котів у віці від 5 до 6 місяців. Цей вік є оптимальним для того, щоб мінімізувати ризики операції та забезпечити максимальні переваги для здоров’я.

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Стерилізація та кастрація котів мають такі переваги:

Зменшення ризику раку. Стерилізовані коти мають набагато менший ризик розвитку раку молочної залози, яєчників, матки та простати.

Зменшення ризику інфекцій. Стерилізовані коти мають менший ризик розвитку інфекції матки, котячого СНІДу та лейкемії.

Покращення поведінки. Стерилізовані коти рідше мітять неналежним чином, блукають і вступають у бійки.

Ветеринари також відзначають, що стерилізація та кастрація є важливими для контролю популяції котів. Щороку в притулки потрапляють мільйони котів, багато з яких евтаназують через відсутність домівок. Стерилізація та кастрація котів допомагають зменшити кількість бездомних котів і покращити їхні шанси на щасливе життя.

Власники котів, які розглядають можливість стерилізації або кастрації своєї тварини, повинні поговорити зі своїм ветеринаром. Ветеринар може надати інформацію про переваги та ризики процедури та допомогти вам ухвалити найкраще рішення для вашого вихованця.

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