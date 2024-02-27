Весняне прибирання: як звільнити простір у будинку та шафах

Наближення весни - чудова нагода для оновлення та розхламлення дому. Позбавляючись зайвих та непотрібних речей, можна звільнити місце та створити затишнішу обстановку. Отож, на що варто звернути увагу? В першу чергу варто посортувати речі. Про це пише Аctualno.

Одяг та взуття

Перегляньте свій гардероб та позбудьтеся старого й пошкодженого одягу та взуття. Те, що ще придатне для носіння, передайте благодійним організаціям.

Косметика

Викиньте косметичні засоби із закінченим терміном придатності та ті, якими більше не користуєтесь.

Книги та журнали

Подаруйте старі книги та журнали, які ви не перечитуватимете. Це звільнить місце на полицях для нових.

Продукти з простроченим терміном

Перевірте продукти у холодильнику, шафах та коморі і викиньте ті, що протермінували.

Паперові документи

Позбудьтеся непотрібних рахунків, чеків та інших документів.

Побутова техніка

Старе та непотрібне електрообладнання віднесіть на утилізацію.

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Побутова хімія

Викиньте миючі та чистячі засоби з простроченим терміном та ті, які більше не використовуєте.

Постільна білизна

Оновіть стару та пошкоджену постіль.

Іграшки та аксесуари

Позбудьтеся старих іграшок та непотрібних речей.

Меблі та інтер'єр

Вивезіть або передайте ненужденні меблі та елементи декору.

Отож, скористайтесь цими порадами, щоб навесні оновити та розвантажити свій будинок!

Нагадаємо, ми вже писали, про які прості та геніальні поради щодо прибирання, які має знати кожна господиня.

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