Весняний коктейль щастя

БЛОГ

Весна – пора кохання. Весна – початок нового життя. Ви коли-небудь замислювалися, чому навесні хочеться закохуватися, любити, займатися з #ксом, більше ніж зазвичай. За біологічними ритмами людини, навесні відбувається "гормональне піднесення" організму. Більшою мірою виробляються такі гормони як: дофамін, ендорфін, окситоцин, серотонін, тестостерон, адреналін.

Ці гормони відповідають за:

Ендорфін викликає бажання реалізовувати мрії, досягати мети, відповідає за задоволення та ейфорію. Дає почуття легкості. Його рівень значно збільшується, коли ми обіймаємо та цілуємо близьких.

Дофамін є таким собі двигуном, стимул для пошуку можливостей у подоланні перешкод. Саме він позбавляє нас сну, заважає зосередитися, змушує нудьгувати за коханою людиною.

Адреналін – гормон "стрес", але саме від нього у нас частіше стукає серце, ноги біжать швидше, ми готові на "подвиги" та незвичні для нас дії.

Серотонін – гормон щастя, його викид у кров дарує нам гарний настрій, допомагає боротися зі стресами, дає нам відчуття значущості та поваги з боку оточуючих, а недолік призводить до депресії.

Окситоцин - гормон ніжності та прихильності. Саме він відповідає за любов, завдяки йому ми відчуваємо прихильність один до одного, довіру і відповідальність, і саме він відповідає за любов матері до своєї дитини.

Тестостерон – гормон пристрасті та суперництва, довголіття та мудрості, від його кількості залежить чоловіча привабливість та сила.

Якщо в людини спостерігаються проблеми зі здоров'ям, то норми ці гормони не виробляються. Тому дуже важливо відстежувати свій стан здоров'я та психіки, щоби вчасно реагувати.