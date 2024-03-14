Весняне розхламлення: як привести балкон до порядку після зими

Міські балкони часто перетворюються на звалище непотрібних речей та овочів. Проте це місце можна легко перетворити на затишний зелений куточок для відпочинку. Але спочатку необхідно навести там лад.

Найкращий період для прибирання балкона - весна. Після осінньо-зимового періоду там накопичується чимало бруду та опалого листя, яке потрібно прибрати. Про це пише Телеграф.

Як упорядкувати балкон навесні

Першочерговим завданням є позбутися всього непотрібного мотлоху. Видаліть усі зайві речі.

Якщо на балконі є ротангові меблі, ретельно видаліть з них пил за допомогою жорсткої щітки, а потім протріть вологою ганчіркою, змоченою у мильному розчині.

Мильний розчин також допоможе повернути блиск металевим балконним меблям.

Дерев'яні меблі спершу очистіть щіткою. Далі використовуйте пасту з соди і води. На завершення обробіть дерев'яні поверхні олією.

Після очищення меблів переходьте до прибирання квіткових ящиків та горщиків:

Якщо ви не зробили цього восени, позбавтеся засохлих рослин і квітів. Збагатіть стару землю компостом чи біовугіллям або замініть її на нову. Промийте порожні горщики водою для видалення грубого бруду.

Якщо ви бажаєте ретельніше очистити та продезінфікувати квіткові горщики, використовуйте оцет. Змішайте його з водою у пропорції 1:4 та протріть ганчіркою горщики. Для глиняного посуду це також допоможе позбутися неприємного вапняного нальоту на краях.

Якщо у вас на балконі є багаторічні рослини, обріжте їх від засохлих та відмерлих частин.

Після цього не забудьте вимити підлогу та поруччя балкона.

Нагадаємо, ми вже писали, як комфортно облаштувати балкон.

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