Речі, які додають віку: як не попасти в пастку невдало підібраного одягу

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Одяг – це прояв вашої особистості і стилю. Він може підкреслити вашу унікальність і допомогти вам почуватися впевнено. Коли ви вміло підбираєте одяг, ви створюєте враження елегантності і стильності. Правильно підібраний одяг може візуально змінити вашу фігуру і приховати недоліки, які ви хочете замаскувати. Наприклад, вибір крою і фасону створює ілюзію довших ніжок або підкреслює талію. Також важливо пам’ятати, що одяг має потужну можливість візуально змінити сприйняття віку. Іноді неправильно підібраний одяг надає нам більш старший зовнішній вигляд, ніж є насправді. В цю пастку можуть потрапити навіть досвідченні модниці, адже далеко не завжди ми здатні подивитися на свій лук об’єктивно і відсторонено.

Щоб уникнути помилок, ми разом з відомою креативною fashion-стилісткою, модною інфлюенсеркою та експертом зі стилю Анною Романько підібрали для вас найбільш поширені модні пастки, що одразу роблять жінок на 5, 10, і навіть 15 років старшими.

Класичні костюми

Жінки полюбляють строгі класичні костюми, які нагадують чоловічі.

Однак, якщо ви вибираєте такий костюм, Анна обов’язково радить звернути увагу на аксесуари. Відсутність відповідних аксесуарів і взуття, наприклад, туфель з округлою формою на пальцях, може зробити ваш вигляд старшим на кілька років.

"Не потрібно відмовлятися від класичних костюмів! Існують легкі способи, якими можна оновити класику і зробити її більш сучасною. Я раджу поєднувати класичний піджак з джинсами та лоферами, а класичні брюки розбавляти грайливими кедами. Таким чином, ви доповните класичний стиль елементами кежуалу та спортивного стилю, повністю адаптуєте його до сучасності", - радить наш модний експерт Анна.

Сумки зі старим дизайном

Масивні сумки, які відображають стиль певної епохи, рідко співзвучні зі створенням гармонійного образу.

На жаль, такі сумки можуть навіть негативно вплинути на образ, який ви ретельно складали. Старомодні сумки часто асоціюються зі саквояжами, що були популярними серед наших бабусь. Іноді на них ще й помітна вінтажна вишивка. Крім того, тканина таких сумок часто виглядає недбало. Щоб уникнути помилок з аксесуарами, краще обирати мінімалістичні та сучасні речі. З ними працювати легко, і вам не потрібно буде хвилюватись про поєднання сумки з іншими речами.

Сукні, виготовленні з тонкого трикотажу

Тонкий трикотаж може мати дві проблеми, які можуть спровокувати візуальне старіння та знизити привабливість.

Експерт попереджає, що тонкий трикотаж не має достатньої жорсткості, тому не здатний утримати форму.

"Це означає, що трикотажні сукні, кофти або спідниці будуть виглядати неакуратно та неприємно виділяти недосконалості фігури, збираючись у складки або звисаючи. Такий ефект робить жінку старшою на вигляд", – зазначає Анна Романько.

По-друге, тонкий трикотаж швидко кошлатиться, стає неохайним, дешевим і занадто простим на вигляд. Відразу після кількох прань тонкий трикотаж втрачає свою первинну привабливість і починає виглядати трохи зношеним.

Це не означає, що вам потрібно повністю уникати трикотажу. Однак наша стилістка радить обирати речі, зроблені зі щільнішої тканини, яка забезпечує кращу структуру. Така тканина буде виглядати більш елегантно і доглянуто, а також збереже свою форму та привабливість протягом тривалого часу.

Шуба із хутра

Звичка додавати яскраві, масивні брошки до шуб з натурального хутра – до добра вас не доведе… Такі поєднання нагадують вбрання старенької бабусі.

Шуби з натурального хутра мають стійкі асоціації зі старістю і дуже традиційним стилем предків, тому дуже важко знайти сучасну та трендову модель, яка б не додавала кілька років.

"Я рекомендую вибирати вироби зі штучного хутра. Як альтернативу шубам, звернуть увагу на силуетні пальта, які надають жіночності, елегантності", – зазначає Анна Романько.

Платки і трикотажні шалі

Такі речі можуть бути використані лише на костюмованих святах.

Ці речі також беруть корені у минулому. Коли жінка середнього віку носить, наприклад, шарф з трикотажу, вона нагадує бабусю. Чому? Тому що ми часто бачимо старших людей, які користуються саме такими аксесуарами. Для них це нормально. Проте, в суспільстві трикотажні шарфи часто асоціюються з віком і додають років будь-кому, це їх фішка.

Є багато інших способів зігрітися!

Взуття із перфорацією

Час від часу, на полицях навіть в розкішних магазинах, можна знайти взуття з дірочками.

Але ми проходимо повз.

"Перфорація може зіграти з вами злий жарт і додати вам додаткових десять років лише за рахунок такого невдалого дизайну. Це не є модним, комфортним або гігієнічним. І так, взуття з дірочками було модним у вашої бабусі, оскільки саме з тих часів воно перейшло у сучасність", - говорить Анна.

Спідниця-годе

Годе – це комбінація класики і рюшів.

В минулому вона була популярна (і не втратила своєї популярності), але проблема полягає у тому, що вона може негативно впливати на фігуру. Стрункі жінки, які носять цю спідницю, можуть зробити свою фігуру непропорційною. Спідниця ще менше підходить жінкам з об'ємними стегнами. Вона може створити незручності там, де раніше все виглядало нормально і гармонійно. В результате ви візуально старієте.

Жабо

Рюші створюють надмірний об'єм і закривають важливі частини образу, такі як плечі і шия.

Крім того, вони асоціюються з вчительками або бібліотекарками. Якщо ви хочете підкреслити плечі, краще обрати сучасні блузи та сукні з акцентом на цій області.

Недоречні прикраси

Пластик та біжутерія призначені переважно для молодих дівчаток, тоді як великі червоні камені, типові для Радянського Союзу, частіше пов'язуються з бабусями. Обидві групи вказаних прикрас не підходять елегантним жінкам.

"Рекомендую обирати легкі та сучасні прикраси з використанням благородних металів", - резюмує Анна.

Болотні кольори

Стилістка рекомендує уникати використання болотних, оливкових та теплих відтінків в одязі незалежно від віку.

Ці кольори можуть зробити обличчя блідим. Деякі люди виглядають досить нездорово, коли вдягаються у такі відтінки. Рекомендується обирати кольори, які підкреслюють природну красу і виглядають гармонійно з вашим тоном шкіри.