Вербна неділя 2025: коли святкуватимемо за новим стилем і що важливо знати про цей день

Вербна неділя – це одне з центральних християнських свят, яке передує Великодню. Воно символізує урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима та супроводжується різноманітними традиціями.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, що призвело до зміни дат багатьох релігійних свят. Вербна неділя відзначається за тиждень до Великодня, тому у 2025 році за новим стилем це свято припадає на 13 квітня, пише NV.ua.

Що таке Вербна неділя?

Вербна неділя – це шоста неділя Великого посту. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос перед своєю смертю в'їхав до Єрусалима на молодому віслюку. Мешканці міста зустрічали його як Месію, розстеляючи пальмові гілки під його ногами і вигукуючи: "Осанна!" (що означає "спасіння"). Цей момент став символом визнання Ісуса Христа як Царя і Спасителя.

До прийняття християнства на території сучасної України це свято було відоме як Вербица. Тут виникли традиції бити одне одного вербовими гілками та виготовляти обереги з верби для дому. У християнській традиції ці звичаї адаптувалися до канонів релігії.

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Вербна неділя: традиції та звичаї

Святкування Вербної неділі в Україні супроводжується багатьма обрядовими звичаями та народними традиціями. Ось деякі з основних:

Освячення верби – у цей день віряни відвідують церкву, щоб освятити гілки верби. Вважається, що вони володіють захисними властивостями та приносять у дім благополуччя. "Не я б’ю, верба б’є" – після освячення гілками торкаються рідних, говорячи: "Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень!". Це вважається символом здоров’я і щастя. Оберіг для дому – освячену вербу зберігають протягом року, ставлять біля ікон або кладуть у воду для підтримки здоров'я. Заборона на важку працю – у цей день не рекомендується виконувати важку фізичну роботу, сваритися чи допускати негативні думки. Прикмети та вірування – є повір'я, що гарна погода на Вербну неділю передвіщає тепле та врожайне літо.

Що можна і не можна робити на Вербну неділю

Що можна робити:

Відвідати богослужіння та освятити вербу.

Молитися і просити про здоров'я.

Вітати близьких зі святом.

Що не можна робити:

Працювати на полі або вдома.

Лаятися чи вступати в конфлікти.

Вживати алкоголь та переїдати, оскільки триває Великий піст.

Вербна неділя та підготовка до Великодня

Вербна неділя відкриває Страсний тиждень – найбільш значущу частину Великого посту, яка завершується Великоднем. В цей період віряни готуються до свята, дотримуючись обмежень у харчуванні і більше займаючись молитвами.

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