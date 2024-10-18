Вельвет, шкіра, кльош: трендові моделі штанів на осінь - 2024

Осінь 2024 року принесе різноманіття трендів у жіночій моді на штани, поєднуючи класичні елементи з сучасними тенденціями. Карго штани залишаються популярним вибором, пропонуючи комфорт та стиль для повсякденного носіння. Зручність та багатофункціональність роблять їх ідеальними для поєднання з різним взуттям.

Клітчасті штани привносять нотку класики з сучасним акцентом. Вони можуть бути як прямого крою, так і злегка розкльошеними, створюючи елегантний образ. Про це пише УНІАН.

Штани палаццо знову в тренді, додаючи жіночності та легкості будь-якому ансамблю. Їх широкий крій відповідає сучасним тенденціям комфорту в моді.

Стильні штани - 2024. Джерело: Instagram Стильні штани - 2024. Джерело: Instagram

Читайте також: Легенди повертаються: топ стрижок з 90-х, які будуть знову на піку популярності цієї осені

Повертаються і штани кльош, пропонуючи нове бачення ретро-стилю.

Шкіряні штани залишаються актуальними, додаючи образу зухвалості та впевненості. Їх можна поєднувати як з грубим взуттям, так і з більш витонченими елементами гардеробу.

Стильні штани - 2024. Джерело: Instagram Стильні штани - 2024. Джерело: Instagram

Вельветові штани стануть ідеальним вибором для прохолодних осінніх днів, створюючи затишний та стильний образ.

Для любителів вільного стилю оверсайз штани пропонують максимальний комфорт, не жертвуючи індивідуальністю.

Стильні штани - 2024. Джерело: Instagram Стильні штани - 2024. Джерело: Instagram

Осінь 2024 року пропонує широкий вибір жіночих штанів, що дозволяє кожній жінці знайти свій ідеальний варіант, який відповідає її особистому стилю та потребам.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!