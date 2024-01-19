Вздовж маршруту 'Потягу майя' знайшли поховальну урну з зображенням бога кукурудзи: проливає світло на культуру та релігію майя

Археологи, які працюють вздовж маршруту "Потягу мая", нещодавно виявили поховальну урну з вирізьбленим зображенням бога кукурудзи. Цей артефакт є цінним внеском у наше розуміння культури і релігії стародавніх мая.

Урна, знайдена в стилі паакцатц, має зображення бога кукурудзи, що виходить з листя качана. Цей бог був одним з найважливіших божеств у пантеоні мая, і його пов'язували з родючістю, процвітанням і життям. Про це пише Arkeonews.

Знахідка зроблена неподалік від іншої урни, також з зображенням бога кукурудзи. Це натякає на те, що ці урни могли бути частиною давнього ритуального жертвоприношення.

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Поховальна урна прикрашена антропоморфною фігуркою бога кукурудзи. Фігура виконана в техніці пастилья, що створює ефект трьохвимірності. Крім того, урна має орнамент, що нагадує символ мая "ік", який означає вітер і божественне дихання.

Орнамент другої урни, виконаний у вигляді колючок дерева сейба, священного символу стародавніх мая, також має важливе значення. Дерево сейба вважалося домом богів, і його зображення часто зустрічається в археологічних знахідках мая.

Ці знахідки дають нам нове уявлення про духовні вірування і поховальні практики стародавніх мая. Вони також підкреслюють важливість збереження і вшанування нашої спільної спадщини.

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