Поблизу Сіракуз виявили два кам'яних якорі грецького архаїчного періоду (фото)

На морському дні біля узбережжя Сіракуз, Сицилія виявили два кам'яних якорі грецького архаїчного періоду. Знахідка датується 800-480 роками до нашої ери.

Якорі помітила приватна особа, яка повідомила про це Морське управління Сицилійського регіону. Керівництво продовжило огляд місця знахідки, повідомляє The History Blog.

Дослідники задокументували трикутний якір із трьома отворами довжиною близько 27 дюймів і другий з одним отвором і яйцеподібної форми.

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Втручання було проведено на морській території площею близько 250 квадратних метрів, яка була обстежена та задокументована з метою перевірки наявності додаткових археологічних знахідок.

Велику цінність має співпраця приватних осіб, яка протягом багатьох років випадково призвела до ідентифікації численних артефактів з єдиною спільною метою відновлення та примноження культурної спадщини.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли поховане під пісками місто віком 3000 років: найбільше, яке коли-небудь знаходили.

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