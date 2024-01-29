Важливий етап: як правильно доглядати за шкірою перед сном

Як забезпечити належний догляд за шкірою перед сном? Є багато прикладів вечірньої рутини, але є універсальна схема, яка підійде у випадку, якщо ваш косметолог не призначив інший догляд

Уранці акцентується на захисті шкіри з використанням антиоксидантів та SPF-фактору. Вночі фокус переноситься на відпочинок шкіри та організму, спрямовуючись на її відновлення. Про це пише Telegraf.

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Нічний догляд включає інгредієнти для живлення, зволоження та поліпшення структури шкіри, користуючись підвищеною проникністю шкіри. Такий догляд важливий не лише вдень, а й перед сном. Основні правила:

Наносіть засіб за годину-півтори до сну, щоб дати йому час вбратися та виявити ефект, уникайте залишків на подушці. Вибирайте засіб з урахуванням потреб вашої шкіри, можливо, достатньо зволожувального крему. Очищуйте, живіть та зволожуйте шкіру ввечері. Обмежте кількість кислот до трьох у нічному догляді, уникаючи надмірної кількості. Ретельно дотримуйтеся інструкцій, оскільки некоректне використання може позбавити засоби ефективності.

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