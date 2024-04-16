Вам не знадобиться пилосос: лайфхак, який допоможе зібрати волосся та шерсть з підлоги

Прибирання житла – це завдання, яке може здатися складним, але воно є критично важливим і необхідним. Щоб полегшити цей процес, досвідченні домогосподарки придумують різноманітні хитрощі та лайфхаки. Один з таких – це метод очищення підлоги від волосся і шерсті наших домашніх улюбленців.

Для цього лайфхаку навіть не потрібно користуватися пилососом. Часто він не здатен ефективно впоратися з таким завданням, пише Ukr.Media.

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Для ефективного очищення підлоги від волосся та шерсті вам знадобиться лише віник та двосторонній скотч. Приклейте шматок скотчу на мітлу і зніміть захисну стрічку. А потім просто підметіть нею підлогу в домі.

Ви будете приємно здивовані, коли побачите, як легко стрічка збирає всі волосинки, шерсть, пил та інші маленькі частки. Ваша підлога стане ідеально чистою після такої процедури. Додайте до цього протирання вологою ганчіркою, і ваш будинок засяє свіжістю і чистотою.

Нагадаємо, раніше UAportal вже розповідав, які секрети про прибирання має знати кожна господиня.

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