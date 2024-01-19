В Україні запровадять третю платіжку за газ: Що відомо та скільки доведеться платити

У 2024 році українці отримуватимуть третю платіжку за газ. Йдеться про мешканців багатоповерхових будинків та гуртожитків.

Українцям запровадять плату за обслуговування внутрішньобудинкових систем. Це необхідно для того, щоб перевірити справність мереж і попередити у майбутньому витік газу, пояснили в "Газмережі".

Газовики проводитимуть огляд газопроводу та випробування під тиском, перевірятимуть герметичність з’єднань. У разі виявлення витоків газу – їх усуватимуть.

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Оплатити послуги можна окремими рахунками від кожної квартири, або управитель від імені усіх співвласників будинку проводить один платіж. Рахунки приходитимуть українцям не щомісяця, а лише тоді, коли проходитиме технічне обслуговування, тобто, раз на 3-5 років.

"Якщо власники квартир, які не подали заявку на приєднання до Колективного договору, автоматично приєднуються до Типового договору. Українці можуть обрати й іншу компанію, яка проводитиме технічне обслуговування, втім вона повинна мати дозвіл на проведення робіт", – йдеться у повідомленні.

Для кожного будинку вартість послуг буде індивідуальною. Вона залежатиме від низки факторів: стану мереж, обладнання тощо.

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