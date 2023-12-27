В Україні планують розширити список призовників: У ЗСУ розповіли кого можуть мобілізувати

В Україні планують розширити коло осіб, яких можуть призвати до армії

В Україні планують розширити коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

Про це розповів у відповідь на запит hromadske начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

Читайте також: У ТЦК пояснили, кому варто чекати мобілізації

До цих категорій належать:

громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;

громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобов’язаних у зв’язку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

Мета цих заходів – забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!