В Україні можуть відмінити виплати при народженні дітей: на що очікувати

У Мінсоцполітики планують скасувати виплати при народженні дітей та надавати матерям послуги

Україна готується до внесення змін у систему соціальної допомоги, яку надають батькам при народженні дітей. Новий підхід передбачає надання послуг замість грошових виплат.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович переконує, що такий підхід дозволить батькам мати можливість відпочити, займатися соціалізацією, знайти роботу та покращити свій економічний стан. У довгостроковій перспективі це краще працює, зауважує вона.

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Наразі у країні існують два види соціальних виплат: постійні та тимчасові. Постійні виплачуються у випадках постійних потреб, таких як втрата здоров'я, потреба в догляді чи підтримці. Тимчасова допомога надається у випадках надзвичайних ситуацій.

Жолнович розглядає можливість переосмислення тривалості виплат, особливо розтягнутих на три роки невеликими сумами. Замість цього, вона пропонує розглядати можливість надання жінкам послуг, таких як муніципальні няні або розвиток мережі дитячих садків, для сприяння їхньому швидкому поверненню на ринок праці.

Міністерство соціальної політики також працює над створенням єдиного Соціального кодексу, який об'єднає всі види виплат із різних законів в єдиний документ. Окрім того, вона зауважила, що деякі пільги втратили свою актуальність і потребують перегляду, такі як позачергове право на встановлення стаціонарного телефону.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!