У Туреччині знайшли унікальну базальтову статую часів епохи Урарту

У турецькій провінції Ван археологи зробили унікальну знахідку – масивну базальтову статую вагою близько тонни, що датується періодом стародавньої держави Урарту. Монументальний артефакт, розмірами два метри в довжину та метр у ширину, було виявлено в районі Гарібін Тепе, за 30 кілометрів від центру міста.

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Археологічні роботи, які проводяться з 2023 року під керівництвом Музею Ван та професора Ататюркського університету Мехмета Ішіклі, принесли несподіваний результат. За словами професора Ішіклі, подібна знахідка є безпрецедентною для цього регіону та демонструє надзвичайну майстерність давніх скульпторів. Про це пише Arkeonews.

Відкриття має особливе значення, оскільки культура Урарту залишила дуже мало зразків пластичного мистецтва. Наразі статую передано до Музею Вану, де після реставраційних робіт фахівці зможуть встановити, чи зображує вона правителя, чи божество урартського пантеону.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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