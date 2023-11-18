У Туреччині знайшли понад 2000 відбитків печаток архівів древнього міста Доліш віком 2200 років

Археологи в Туреччині здійснили цікаве відкриття в історичному місті Доліш. Останні дослідження вчених з Дослідницького центру Малої Азії призвели до виявлення понад 2 000 відбитків печаток із міських архівів, повідомляє HeritageDaily. Ці печатки використовуали для легалізації та скріплення важливих документів, пресуючи глину в штампи розміром від 5 міліметрів до 2 сантиметрів.

Про це пише Heritage Daily.

Одним з ключових аспектів цього відкриття є різноманіття знайдених печаток. Професор Майкл Бломер відзначив, що на офіційних печатках часто зображені важливі божества, зокрема Юпітер Доліхен – головний бог, якому шанували в місті. Це свідчить про прямий зв'язок між цими печатками та міським життям.

Протягом другого і третього століть нашої ери, поклоніння Юпітеру Доліхену стало популярним серед римських військових. Споруди, присвячені цьому божеству, визначали його як "божество коммагенів", вказуючи на його важливість в цьому регіоні.

Менші печатки демонструють поєднання зображень і символів, розкриваючи вплив релігії на життя мешканців міста. "Боги на печатках дають уявлення про релігійне середовище людей. Міфічні фігури або рідкісні приватні портрети свідчать про сильний греко-римський вплив", – наголосив професор.

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Цікаво, що печатки виявлені в нижньому шарі фундаменту архівної будівлі, зведеної із міцних вапнякових блоків. Ця велика будівля (8 х 25 метрів) із кількома поверхами складалася з кількох кімнат. Навіть при тому, що багато римських міст мали архіви для документів, досі було знайдено невелику кількість таких споруд часів Римської імперії.

Дослідницька група також визначила, що самі архівні документи були знищені, ймовірно, через значну пожежу приблизно в 253 році нашої ери. Це збігається з історичними подіями, такими як похід перського царя Шапура I, який завдав містам в римській провінції значних руйнувань.

Нагадаємо, у Марокко виявили римське місто 2 століття в чудовому стані.

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