В туалеті буде пахнути, як у дорогому бутіку: просто додайте цей засіб у бачок

Кондиціонер для білизни робить одяг м'яким і приємно пахне. Але чи знаєте ви, що цей продукт може бути корисним не лише для прання.

Є кілька маловідомих способів використання пом'якшувача для білизни, які допоможуть вам зробити ваш будинок чистим і свіжим, пише santeplusmag.com.

Читайте також: Як вивести плями крові з одягу за допомогою народних методів

1. Блиск і свіжість на кухні та у ванній кімнаті:

Очистіть кухонну раковину або вхідні двері за допомогою розчину пом'якшувача для білизни. Просто наповніть раковину теплою водою і додайте пом'якшувач. Цей спосіб не лише очистить поверхні, але й надасть їм блиску та приємного аромату.

Додайте трохи пом'якшувача для білизни в бачок унітаза після чищення. Це забезпечить свіжий аромат після кожного змивання.

2. Освіжіть атмосферу:

Додайте пом'якшувач для білизни в дифузор, щоб огорнути ваш будинок свіжим ароматом.

Просочіть м'яку тканину пом'якшувачем і покладіть її в шухляду чи шафу. Це допоможе одягу довше залишатися свіжим.

3. Очистіть запорошені поверхні:

Нанесіть розбавлений розчин пом'якшувача для білизни на радіатори, чи навіть полиці. Це допоможе видалити пил і бруд, а також відштовхнути їх у майбутньому.

4. Догляд за килимами:

Для глибокого очищення килимів ви можете використовувати розчин пом'якшувача для білизни. Цей спосіб видаляє накопичений бруд і залишає приємний аромат.

Для оптимального результату використовуйте правильну пропорцію води та пом'якшувача. Перед використанням на делікатних поверхнях перевірте реакцію пом'якшувача на невеликій ділянці.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як правильно відіпрати комір та манжети, аби вони мали ідеальний вигляд.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!