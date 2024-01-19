В США у пам'ятнику знайшли яйця невідомої істоти віком 29 мільйонів років (фото)

У національному пам’ятнику "Скам’янілості Джона Дея" у східно-центральному Орегоні було знайдено скам’янілий стручок коника, який датується 29 мільйонами років тому. Це найдавніший і найбільш однозначний доказ існування стручків ймовірно коника у доісторичні часи.

Раніше на цьому місці знаходили яйця коників, але лише окремі особини, і їх помилково ідентифікували як яйця мурах. Після того, як у 2016 році було виявлено гніздо, наповнене яйцями, яйця були ідентифіковані як належать коникам, частково через схожість форми яєць із сучасними кониками, які відкладають їх під землю, пише IFLScience.

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Скам’янілість оотеки (типу яєчної капсули, яку виробляють таргани, богомол, коники та інші тварини) було зображено за допомогою мікрокомп’ютерного томографа, що допомогло команді краще розглянути яйця.

Згідно з дослідженням, команда виявила, що ці оотеки, що належать стародавнім коникам, "зберігаються високоорганізовані яєчні маси, що включають велику кладку приблизно з 50 злегка вигнутих еліпсоїдних яєць, розташованих радіально в кількох площинах, укладених у дископодібний шар цементованого та ущільнені частинки ґрунту".

Ця знахідка має важливе значення для розуміння еволюції коників. Вона показує, що коники відкладали яйця в стручки вже 29 мільйонів років тому, і що ця поведінка була поширеною серед них.

"Це важливе відкриття, оскільки воно показує, що коники відкладали яйця в стручки протягом значної частини своєї еволюційної історії", — сказав один з авторів дослідження, доктор Джеффрі Стівенсон з Університету штату Орегон.

За його словами, це також свідчить про те, що популяції коників жили в цьому регіоні стабільно, імовірно, підтримували цілий ряд хижаків в епоху олігоцену.

Раніше археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років. Істота жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

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