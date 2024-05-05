У США собака народила цуценя фісташкового кольору (відео)

Незвичайне цуценя золотистого ретривера народилося з лаймово-зеленою шерстю у Пенсаколі, Флорида. Золотистий ретривер з ім'ям Белла народила кілька цуценят, і лише одне було з незвичайним лаймово-зеленим відтінком.

Цуценятко, яке отримало ім'я Шемрок (в перекладі з англійської - "трилисник"), народилося в розпліднику Golden Treasures, яким володіють Керол і Грег ДеБрулери.

За словами подружжя, за 17 років роботи з золотистими ретриверами вони ніколи не бачили цуценя з таким зеленим відтінком шерсті.

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Цуценя назвали Трилисником. Джерело: tiktok.com/@living_the_golden_life Цуценя назвали Трилисником. Джерело: tiktok.com/@living_the_golden_life

"Ми бачили цуценят, які народжувалися з трохи зміненим кольором шерсті, але ніколи не бачили такого темного і глибокого зеленого відтінку", - сказала Керол ДеБрулер.

Вона додала, що зелений колір залишався на шерсті Шемрок протягом кількох тижнів, навіть після купання.

Ветеринар, який оглянув цуценя, також був вражений його незвичайним забарвленням. Він ніколи раніше не бачив нічого подібного.

Зелений колір шерсті Шемрок викликаний хімічною речовиною під назвою білівердин. Білівердин - це зелений жовчний пігмент, який міститься в утробі матері і може фарбувати хутро, особливо якщо хутро світлого кольору.

Попри незвичайне забарвлення, Шемрок є здоровим та щасливим цуценятком. Його зелений колір поступово зникає, але все ще стає помітним, коли цуценя мокріє.

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