У Швеції виявили 170 срібних монет у середньовічній могилі: деякі з них унікальні (фото)

У Швеції археологи виявили скарб срібних монет 12 століття в могилі в церкві Брахекиркан у Вісінгсе. У християнських могилах рідко можна знайти великий інвентар, а велику кількість монет було знайдено лише в кількох похованнях того періоду.

Що робить цю знахідку унікальною, так це те, що деякі з цих монет абсолютно невідомі в археологічних записах. Про це повідомляє The History Blog.

Археологи окружного музею стежили за встановленням нової геотермальної системи опалення церкви в середині березня, коли в шахті, де мали прокласти електропроводку, було виявлено скелет. Три монети були знайдені під останками скелета після того, як їх вилучили, а потім інші з’явилися біля лівої стопи людини.

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Зрештою в могилі було знайдено близько 170 срібних монет, датованих між 1150 і 1180 роками. Була також невелика кількість готландських монет (карбованих з обох сторін).

Експертиза кісток показала, що загиблий був дорослим чоловіком у віці від 20 до 25 років. Після відновлення скелета та монет археологи знайшли ще 24 могили в тій самій шахті.

Усі вони були покладені в однаковій орієнтації, вирівняні один з одним і поховані на однаковій глибині. Це було організоване поховання, і, ймовірно, над землею були позначки.

Раніше у Єгипті археологи розкопали "усміхненого" сфінкса з обличчям відомої людини.

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