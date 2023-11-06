У Швейцарії виявили скраб бронзового віку 1500 року до н.е.: мали особливе значення для власника

Шукач скарбів Франц Зан знайшов на морквяному полі колекцію артефактів. Негайно він сповістив про свою знахідку в місцеве управління археології.

Згідно з інформацією від LiveScience, вчені підтвердили, що ці ювелірні вироби представляють собою "типову біжутерію", яку носили жінки близько 1500 років до нашої ери, в епоху бронзового віку.

Серед знахідок було намисто з 14 бронзових дисків і шипами, дві спіральні каблучки, а також понад 100 бурштинових намистин, розміром приблизно з головку голки.

Серед інших артефактів був бронзовий наконечник стріли, фрагменти полірованої залізної руди, амоніт (морський молюск), зуб акули, перфорований зуб ведмедя і гірський кришталь.

Археологи не виявили жодних людських останків, але припускають, що ці предмети були збережені на полі в органічному контейнері, який вже розклався. Дослідники вважають, що для власника ці предмети мали особливе значення і, ймовірно, вони служили амулетами з захисним або цілющим впливом.

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До речі, археологічна експедиція в Гюттінгені виявила декілька років тому поселення з часів бронзового віку, де знайшли залишки структур, що датуються приблизно 1000 роками до нашої ери.

Повідомляється, що знайдені артефакти в даний момент проходять процедуру реставрації. Наступного року планується їх виставлення в Музеї археології у Фрауенфельді.

Нагадаємо, на березі Амазонки виявили петрогліфи віком 2000 років.

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