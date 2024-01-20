У Швейцарії знайшли недоторкану середньовічну рукавицю (фото)

Швейцарські археологи знайшли надзвичайно добре збережену рукавицю XIV століття під час розкопок на південний схід від замку Кібург у Пфеффіконі. Рукавиця, яка складається з окремих залізних пластин, складених один на один, як луска, є найкраще збереженою у своєму класі, коли-небудь знайденою у Швейцарії.

Рукавиця, призначена для правого зап'ястя, була знайдена в ткацькому льоху, знищеному пожежею в 14 столітті. Наявність коваля вказувала на знахідку форми разом із понад 50 добре збереженими металевими предметами, включаючи молотки, ключі, наконечники снарядів і незвичайну рукавицю, пише ArchaeologyMag.

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Кантональний департамент інфраструктури Цюріха підкреслив рідкість таких знахідок, заявивши, що сьогодні у Швейцарії було виявлено лише п’ять рукавиць 14-го століття, жодна з яких не збігалася з рівнем збереження та деталізацією рукавиці Кібурга. Лорена Буркхардт, керівник проєкту, підкреслила унікальність зразка Кібурга, заявивши: "Відкриття є сенсаційним через його вік і стан".

Стан збереження рукавиці дозволяє розпізнати численні виробничі та декоративні деталі, що відрізняє її від відомих раніше зразків. Компоненти спочатку були прикріплені до шкіряної або текстильної основи, демонструючи ретельну майстерність.

Це відкриття дає цінну інформацію про середньовічну техніку виготовлення броні та військову культуру того часу. Воно також піднімає питання про дефіцит таких артефактів і про те, чи були вони рідкісними, чи навмисно переплавлені в Середньовіччі.

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