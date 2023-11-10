У Саудівській Аравії виявили гігантську ручну сокиру віком 200 000 років (фото)
На північному заході Саудівської Аравії виявили гігантську ручну сокиру віком понад 200 000 років. Знахідку зробили у регіоні Ал-Ула.
Виготовлена з дрібнозернистого базальту, сокира має довжину 51,3 см. Про це повідомляє The History Blog.
Сокира була виявлена на рівнині Курх міжнародною групою археологів. Команда знайшла більше десятка інших ручних сокир, усі вони менші за гігантський приклад, і всі вони також датуються періодом нижнього-середнього палеоліту.
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Ручна сокира є однією з найважливіших знахідок під час дослідження рівнини Курх. Цей дивовижний кам’яний інструмент є найбільшим прикладом із серії кам’яних знарядь.
Це цілком може бути одна з найбільших ручних сокир, коли-небудь знайдених.
Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.
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