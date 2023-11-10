У Саудівській Аравії виявили гігантську ручну сокиру віком 200 000 років (фото)

На північному заході Саудівської Аравії виявили гігантську ручну сокиру віком понад 200 000 років. Знахідку зробили у регіоні Ал-Ула.

Виготовлена ​​з дрібнозернистого базальту, сокира має довжину 51,3 см. Про це повідомляє The History Blog.

Сокира була виявлена ​​на рівнині Курх міжнародною групою археологів. Команда знайшла більше десятка інших ручних сокир, усі вони менші за гігантський приклад, і всі вони також датуються періодом нижнього-середнього палеоліту.

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Ручна сокира є однією з найважливіших знахідок під час дослідження рівнини Курх. Цей дивовижний кам’яний інструмент є найбільшим прикладом із серії кам’яних знарядь.

Це цілком може бути одна з найбільших ручних сокир, коли-небудь знайдених.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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