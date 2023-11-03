У Сахарі з космосу знайшли 'сяючий череп', що ховається у гігантській вулканічній ямі: фото

NASA опублікувало нове зображення моторошної кальдери у формі черепа, яка знаходиться в пустелі Сахара. Цей "череп" виглядає так, ніби дивиться прямо на орбітальну камеру.

Дивовижне зображення було зроблено 12 лютого неназваним астронавтом на борту Міжнародної космічної станції (МКС), коли космічний корабель проходив над масивом Тібесті — гірським масивом, який тягнеться через центр пустелі Сахара через Чад і Лівію. Зображення було опубліковано Обсерваторією Землі NASA.

Об’єкт у формі черепа розташований на дні Тру-о-Натрон, також відомого як Дун-Орей — вулканічної кальдери або кратера завширшки 3300 футів (1000 метрів), який залишився після потужного виверження вулкана багато років тому.

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Білий колір рота, носа та лівої щоки черепа надає натрон – природна солона суміш декагідрату карбонату натрію, бікарбонату натрію, хлориду натрію та сульфату натрію. Зони очей і носових отворів є шлаковими конусами — крутими конічними пагорбами, побудованими навколо вулканічних жерл, які височіють над рештою дна кальдери.

Темніша ділянка ліворуч від обличчя — це тінь, відкинута високим краєм кратера, який допомагає надати черепу характерної форми.

Тру-о-Натрон приблизно 14 000 років був "процвітаючим льодовиковим озером", кажуть науковці.

У 2016 році метеорологічний супутниковий знімок урагану "Метью" — тропічного шторму категорії 5, який забрав життя понад 600 людей у ​​всьому Карибському басейні — зафіксував закручений вихор у вигляді зловісного темного обличчя з яскраво-червоними очима та чіткими зубами, коли він досяг берега Гаїті.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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