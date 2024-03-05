У Помпеях виявили фреску віком 2000 років чудовому стані

У Помпеях археологи виявили стародавню фреску, якій понад 2 тисячі років. На розписі зображені міфологічні персонажі Фрікс і Гелла (або Еллі) з давньогрецьких переказів.

Міф розповідає про брата і сестру, які втікають з рідного дому, вигнаних злою мачухою, яка прагнула їх смерті. Діти рятуються завдяки богині Гері, сідаючи на барана з золотим руном. Про це пише Arkeonews.

Проте Гелла зісковзує з тварини і топиться у протоці між Європою та Азією, відтоді названій Геллеспонтом. Фреска зображує цей момент - Гелла зникає у хвилях, в той час як Фрікс лишається живим.

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За словами директора Помпейського археологічного парку Габріеля Цухтрігеля, ця знахідка - не просто ілюстрація давньогрецької міфології, а відчутний зв'язок з буденним життям помпейців. Фреска дивовижної збереженості прикрашала невеличкий, але багато оздоблений будинок. Цухтрігель називає її "міфом, типовим для Стародавньої Греції та одночасно для Помпеї, де грецькі міфи присутні в усіх оселях".

Також виявлено інші твори мистецтва, зокрема натюрморти та жіночі портрети, які збагачують цей археологічний об'єкт. Науковці сподіваються найближчим часом відкрити ці будинки для широкого загалу.

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