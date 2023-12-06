У Полтаві отруїлися кілька десятків студентів юридичного інституту: що відомо

У Полтаві вночі з 5 на 6 грудня госпіталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту з отруєнням. За даними начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, студенти харчувалися в їдальні Полтавської політехніки.

За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, повідомив Пронін.

"Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", – додав голова ОВА.

16 госпіталізованих студентів перебуває нині в обласній інфекційній лікарні, розповіла Суспільному директорка закладу Наталія Свириденко. Вони - у стані середньої тяжкості. Серед їх симптомів — нудота, діарея тощо. З ними працюють лікарі.

Інших студентів, за словами Наталії Свириденко, госпіталізували до 1-ї лікарні Полтави.

Причини отруєння нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб та поліція. В університеті перевіряють їдальню. Розпочали епідеміологічне розслідування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!