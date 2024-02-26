У Польщі знайшли рідкісний 4000-річний мідний кинджал, який походить з України (фото)

Археологи в Польщі зробили неймовірне відкриття у лісах поблизу Коржениці на південному сході країни. Було знайдено мідний кинджал віком понад 4000 років.

Кинджал виявив Пьотр Ґорлах з Історико-дослідницької асоціації Grupa Jarosław під час пошуків з металодетектором у Ярославському лісі, пише naukawpolsce.

Також читайте: Археологи знайшли бронзову руку, розписану однією з найдавніших мов світу (фото та відео)

Після усвідомлення важливості знахідки пан Ґорлах зв'язався з Підкарпатським реставратором пам'яток у Перемишлі та Музеєм-будинком Орсетті. Дата кинджала - понад 4000 років тому, що робить його надзвичайно цінним, адже мідні артефакти в Центральноєвропейській рівнині в той період були дуже рідкісними.

Попередні дослідження показують, що кинджал може походити з Карпатського басейну або українських степів і передувати розвитку бронзової металургії в регіоні.

Цей перехідний період відомий як мідний вік і характеризується поступовим впровадженням міді, хоча камінь все ще залишався основним використовуваним ресурсом.

Доктор Ельжбета Серадзька-Бургардт з музею в Ярославі зазначила: "Це період величезних змін у сировині, що використовується для виготовлення інструментів. Замість крем'яних знарядь, які зазвичай використовувалися в кам'яному віці, з'являється все більше металевих виробів, що свідчить про перехід до наступного періоду - бронзового віку".

Кинджали в ту епоху були звичайним атрибутом воїнів, але те, що він був виготовлений з міді, свідчить про високий соціальний статус власника.

Це твердження підтверджується і його розміром - 10,5 см в довжину, що для того періоду дійсно дуже багато в порівнянні з іншими металевими предметами тієї ж епохи.

Раніше археологи знайшли на уламках корабля в Естонії найстаріший сухий компас Європи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!