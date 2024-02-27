У Норвегії знайшли ринок епохи вікінгів площею майже 2 квадратних кілометри

Археологи зі Ставангерського університету оприлюднили несподівані докази, що вказують на існування ринкової площі часів вікінгів на острові Клостерой на південному заході Норвегії. Цей острів площею 1,7 квадратних кілометрів розташований біля південного узбережжя фіорду Бокнафйорден серед групи островів Реннесей.

Дослідження за допомогою георадара виявило сліди житлових ям та фундамент елінга з трьома пристанями поруч із монастирем Утстейн. Доцент Хокон Рейерсен з Музею археології пояснив, що команда розпочала дослідження через численні знахідки пошуковців у цій місцевості - предмети, пов'язані з торгівлею, такі як ваги та монети. Про це пише Heritage Daily.

"Одне з питань, на яке ми хотіли знайти відповідь за допомогою георадара, - чи існують додаткові свідчення торгової діяльності. Тому я не здивований результатами, що вказують на те, що Утстейн дійсно був ринком за часів вікінгів та раннього середньовіччя", - сказав Рейерсен.

Крістофер Хіллесланд з Музею археології Ставангерського університету зазначив, що подібні ями часто використовували як ремісничі майстерні. Аналогічні знахідки були знайдені в Тенсберзі та Бьоркумі у Лердалі.

Розкопки на острові Клостерой також виявили кургани, ями для приготування їжі, шари ґрунту, що свідчать про землеробство, та ознаки поселення. Поєднання цих знахідок з об'єктами, пов'язаними з торгівлею, підсилює гіпотезу про існування ринкової площі часів вікінгів в Утстейні.

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Проте деякі науковці сумніваються у цій гіпотезі. Ґрете Моелл Педерсен, наукова співробітниця Ставангерського університету, заявила: "Хоча багато ознак вказують, що тут міг бути ринок, ми не можемо стверджувати це на 100%, доки не проведемо подальших досліджень для підтвердження знахідок".

Дослідження за допомогою георадара були проведені у співпраці із власниками ферми Утстейн Ґард, які раді цьому відкриттю. Вони зазначили: "Ми дуже задоволені, що на нашій фермі були зроблені такі знахідки. Ми знаємо, що живемо в історично цікавій місцевості. Тут, в Утстейні, землеробством займалися принаймні з часів вікінгів. Ми з великим інтересом і повагою ставимося до історії, частиною якої є й наша ферма".

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