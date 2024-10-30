У Норвегії знайшли рештки героя відомої історичної саги віком 800 років

Вчені підтвердили, що скелетні рештки, знайдені в колодязі норвезького замку Сверресборг, належать середньовічному воїну, описаному в сазі, створеній понад 800 років тому.

Сага про Сверріра, що розповідає про життя реального короля Сверре Сігурдссона, описує військовий напад на центральну Норвегію в 1197 році, під час якого нападники кинули тіло в колодязь, щоб отруїти воду. Ця людина згодом стала відомою як "Людина-колодязь". Водночас, про особу загиблого в сазі більше не згадується. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в журналі iScience, передає CNN.

Уперше кістки в колодязі замку виявили у 1938 році, але тоді їх дослідження обмежилося лише візуальним аналізом. Тепер, завдяки сучасним технологіям, включаючи генетичне секвенування та радіовуглецеве датування, дослідники отримали значно більше даних.

"Це перший раз, коли людину, описану в цих стародавніх текстах, справді вдалося знайти. У Європі є багато середньовічних решток, і вони дедалі частіше аналізуються за допомогою геномних методів", — зазначив співавтор дослідження Майкл Д. Мартін, професор Університетського музею Норвезького університету науки і техніки.

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Згідно з текстом саги, нападники взяли тіло мертвої людини, кинули його в колодязь та засипали камінням.

Дослідження, проведені разом із пізнішими розкопками, показали, що останки належали чоловіку віком приблизно 30–40 років. Ймовірно, він загинув від удару тупим предметом по задній частині голови, а також мав дві рвані рани на черепі.

Провідний дослідник доктор Мартін Еллегаард з Норвезького університету науки і технологій використав зразок зуба для детальнішого аналізу. Завдяки цьому вдалося встановити, що у загиблого були світла або світло-коричнева волосся, блакитні очі та середній відтінок шкіри.

Несподіванкою стало те, що "Людина-колодязь" була не місцевого походження, а мала коріння на півдні Норвегії, що може свідчити про те, що в колодязь було кинуто одного з воїнів облоговиків, а не місцевого мешканця.

У сазі також описуються події боротьби за владу після смерті короля Сігурда Муна. Король Сверрір, який оголосив себе сином Сігурда, очолив армію "Біркебейнерів" — бідних воїнів, що носили взуття з березової кори, і протистояв Баглерам, які підтримували католицьку церкву.

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