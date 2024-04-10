У Міненерго підтвердили збільшення цін на світло для населення
Коли виростуть ціни на електроенергію для населення
Атаки країни-агресора завдали значної шкоди українській енергетичній системі. Як уряд планує відновлювати енергооб'єкти та чи очікувати на підвищення тарифів?
Важливо розуміти, що війна диктує свої правила. Сьогодні комфорт і безпека – це два головні пріоритети. Економте електроенергію, де це можливо та залишайтеся в курсі новин та рекомендацій влади. Про це пише minprom.ua.
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Ось що розповів міністр енергетики Герман Галущенко:
- Ситуація складна, але не безнадійна. Залежно від ситуації в липні та серпні українців закликають максимально економити електроенергію.
- Уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонтів. Не виключено й підвищення тарифів для населення.
- Масштаби руйнувань значні. Багато об'єктів досі лежать у руїнах, і оцінити загальні збитки поки неможливо.
- Україна шукає необхідне обладнання в усьому світі. Але полювання може бути марним, якщо не буде достатньо протиповітряної оборони.
- Навесні 2024 року основними цілями російських ударів стали теплові та гідроелектростанції. Це загрожує не лише втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами.
- Уряд буде спілкуватися з людьми та пояснювати ситуацію.
Раніше ми писали про те, що за комуналку потрібно буде платити за новими правилами, подробиці розповіли в уряді.
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