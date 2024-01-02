У Лівії виявили голову давньогрецької статуї бога Діоніса (фото)

Археолог, який працював у давньогрецькому місті Кірена в сучасній Лівії, виявив голову статуї Вакха, також відомого як грецького Діоніса, бога вина і театру. У передгір'ях регіону аль-Джабаль аль-Ахдар, Іссам аль-Менфі помітив відрізану частину стародавньої статуї.

За даними лівійського інформаційного агентства, це третій предмет, який було виявлено після того, як шторм "Даніел" обрушився на східний регіон Лівії у вересні минулого року. Він був зібраний Менфі для наукових цілей, повідомляє Greek Reporter.

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Вважається, що Кірена була заснована в 631 році до нашої ери греками з острова Тера (Санторіні), розташованого в Егейському морі. Перший правитель поселенців, Батт, заснував династію Баттіадів, яка правила містом протягом восьми поколінь до 440 року до нашої ери.

Між 67 і 30 роками до нашої ери Кірена об'єдналася з тодішньою римською провінцією Крит, де була розташована столиця провінції. Головним містом стала Кірена. Археологія в Кірені була особливо плідною.

Нагадаємо, у Камбоджі викопали 6 унікальних статуй з пісковику часів Кхмерської імперії.

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