У Китаї виявили найменший у своєму роді горщик епохи неоліту (фото)

У Китаї археологи виявили найменший у своєму роді горщик епохи неоліту. Знахідку зробили під час розкопок стоянки Пейліган у Сіньчжен, провінція Хенань.

Цей тип амфороподібної посудини з невеликим горлом і загостреним дном є одним із характерних артефактів неолітичної культури Яншао. Датований приблизно 7700 роками тому, цей екземпляр також є найдавнішим у своєму роді, повідомляє The History Blog.

Горщик має довжину приблизно 10 см, що менше, ніж більш типові зразки цього стилю. Він був знайдений під час розкопок неолітичної могили на західному березі річки Шуанцзе.

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У розкопі могильника було розкопано близько 20 нових могил. У цих могилах також було знайдено кілька точильних каменів і кам’яних предметів.

Культура Яншао займала середні райони Хуанхе від 5000 до 3000 рр. до н.е. Люди Яншао вирощували зернові культури, доповнюючи свій раціон полюванням і переїжджали до нових поселень, коли земля вже не була врожайною.

Археологи вважають, що маленький горщик, можливо, використовувався для виготовлення коджі, рисового вина, ферментованого за допомогою цвілі monascus.

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