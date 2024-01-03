У Китаї виявили залишки глиняного посуду віком 5800 років (фото)

Археологи у провінції Хенань у центральному Китаї виявили велику кількість фрагментів глиняного посуду у формі черепиці. Він, можливо, є найдавнішими глиняними плитками, які датуються приблизно 5800 роками.

Фрагменти глиняного посуду, виявлені на руїнах Бейянпіна в місті Лінбао. Науковці вважають, що він використовувався на хребтах будинків, щоб запобігти витоку дощової води, повідомляє Xinhua.

Менші шматки глиняного посуду були знайдені в попередні роки в різних частинах руїн, але вони були надто фрагментованими, щоб визначити їх конкретне використання.

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З виявленням більших шматків, схожих на фаянсову черепицю, археологи припускають, що об’єкти у формі черепиці могли служити будівельним матеріалом для дахів. Якщо припущення можна буде додатково підтвердити, відкриття розширить історію китайської глиняної плитки до середнього періоду Яншао приблизно 5800 років тому.

Знахідки також надають важливі матеріали для вивчення історії китайської архітектури та походження плитки як будівельного матеріалу.

Нагадаємо,у Туреччині знайшли гробницю римської еліти віком у 2 тисячі років.

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