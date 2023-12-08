У Києві терміново закрили частину стацій метро через розгерметизацію тунелю: подробиці (відео)

У Києві у зв'язку із терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили кілька станції метро. Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" — "Деміївська" вже зупинено через розгерметизацію тунелю та витоку води на колію.

Зараз на рейкошпальній решітці значне підтоплення – буквально струмок води з піском, який є абразивом і під час значних об’ємів фільтрації ще більше пошкоджуватиме слабкі місця обробки тунелю.

Проблема існує біля тижня і поки погіршується. Причини поки невідомі.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА поінформували, що відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців.

Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" — "Либідська". "Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на пів року закриють рух на одній з гілок метро.

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