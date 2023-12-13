У якому місці в будинку треба ставити ялинку на Новий рік згідно з феншуй

Різдво завжди наповнює наше життя чарам та святковим настроєм, особливо коли в домі з'являється його символ – новорічна ялинка. Незалежно від того, чи обрали ви натуральне дерево, чи його штучний варіант, важливо знати, як правильно розмістити цю прикрасу, щоб привернути удачу та благополуччя.

Засади феншуй можуть стати вашим найкращим помічником у цьому питанні, пише Santeplusmag.

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Розташуйте ялинку в "зоні багатства"

Відповідно до феншуй, ялинка виступає як потужний символ стихії дерева та вогню. Розміщення її у зоні багатства, що знаходиться на південно-східній частині будинку, привертає фінансовий успіх і процвітання. Також варто розглянути розташування ялинки біля головного входу або в кутах, щоб максимізувати її вплив.

Плануючи розміщення ялинки у вітальні чи інших приміщеннях, звертайте увагу на наявний простір. Уникайте перешкод та проходів, щоб забезпечити нормальну циркуляцію енергії всередині будинку. Зберігайте достатній простір під ялинкою, уникайте пересування меблів та забезпечте комфорт для всієї родини.

Засвітіть вогні на ялинці

Вогні на ялинці у феншуй вважаються засобом активізації стихії вогню, яка приносить щастя та удачу. Залишайте вогні увімкненими якнайдовше, щоб насолоджуватися всією їхньою позитивною енергією. Вибирайте яскраві кулі золотого чи срібного кольору, щоб символізувати кар’єру та економічну стабільність.

Слідуючи цим порадам, ви зможете створити особливу атмосферу вдома, наповнену радістю та святковим настроєм. Нехай ваша новорічна ялинка принесе вам усюди тепло та затишок, а дотримання феншуй допоможе залучити удачу та благополуччя у ваш будинок. Нехай Різдво буде чарівним та незабутнім!

Пропонуємо дізнатися, як правильно обирати новорічну ялинку.

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