У який колір не варто фарбувати нігті на Новий рік -2025

Наближення Нового року змушує дівчат замислитися над ідеальним святковим манікюром. У 2025 році свято пройде під покровительством Зеленої Дерев'яної Змії, яка висуває особливі вимоги до кольорової гами.

Фахівці радять уникати занадто яскравих та агресивних відтінків, які можуть викликати невдоволення символу року. Зокрема, експерти наполегливо не рекомендують використовувати традиційні святкові кольори. Про це пише ТСН.

Яскравий червоний відтінок, який свого часу подобався Дракону 2024 року, для Зеленої Змії є неприйнятним. Цей насичений колір виглядає недоречно взимку та може викликати негативні емоції у символу року, який віддає перевагу природним, спокійним тонам.

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Не менш проблематичними вважаються неонові відтінки. Вони привертають занадто багато уваги та можуть розсердити примхливу Змію. Такий манікюр здатен зашкодити майбутнім планам та перешкодити досягненню успіху в новому році.

Несподіваним аутсайдером став нейтральний сірий колір. Незважаючи на його зимову естетику та спокійний характер, цей відтінок також не принесе бажаної удачі. Фахівці радять зупинити свій вибір на більш м'яких, природних кольорах, які відповідатимуть смаку Зеленої Дерев'яної Змії.

Головне при виборі манікюру на Новий рік - дотримуватися помірності, природності та гармонійності кольорової гами.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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