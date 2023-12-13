У який день треба наряджати ялинку, щоб залучити удачу в дім

За кілька тижнів до настання Нового року багато людей розпочинають роздуми щодо того, коли краще встановити ялинку у своєму помешканні. Ялина стає прикрасою кімнати і створює особливу святкову атмосферу.

На перший погляд, може здатися, що не має особливого значення, у який саме день встановлювати новорічну ялинку. Однак народні прикмети дарують певні рекомендації щодо вибору конкретної дати, пише pixelinform.

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Щодо найкращого часу для встановлення новорічної ялинки у домі, в повір’ях вважається, що ідеальним днем є 22 грудня. Це пов'язано з зимовим сонцестоянням, яке припадає на цю дату. У цей період ніч стає найдовшою, а день – найкоротшим. Починаючи з 22 грудня, світлий час доби поступово перемагає темний, і день стає трошки довшим.

Згідно з народними віруваннями, встановлення ялинки саме 22 грудня наділяє новорічне дерево особливими магічними властивостями. Вважається, що в цей день рослина здатна притягувати удачу та щастя.

Важливо врахувати, що ця прикмета може мати сенс лише у випадку, якщо ялинка є природною. У випадку зі штучною ялинкою можна вибирати будь-який зручний для вас час.

Пропонуємо дізнатися, як правильно обирати новорічну ялинку.

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