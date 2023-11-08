У які дні не можна міняти ліжко, щоб не спричинити нещастя

Постіль – це місце, де більшість з нас проводить приблизно третину свого життя. Тому належний догляд за постіллю має велике значення, включаючи аспекти, пов'язані з енергетикою. Частина цього догляду включає в себе зміну постільної білизни. Наші предки вірили, що є правильні та неправильні дні для цієї процедури, оскільки вона може мати вплив на наше благополуччя.

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OBOZREVATEL розглянув деякі народні прикмети, що стосуються зміни постільної білизни. Виявилося, що існують деякі несприятливі дні для цієї дії. Зокрема, п'ятниця, неділя та великі церковні свята вважаються такими днями. Заміна білизни в останній робочий день тижня може призвести до безсоння та кошмарів. Проведення цієї процедури в неділю або на свята може призвести до численних незручностей.

Натомість народні прикмети рекомендують проводити оновлення постелі в суботу, яка вважається енергетично вдалим днем для прибирання будь-якого виду. Така дія передбачає достаток та добре здоров'я для всієї родини.

Якщо ви бажаєте збільшити кількість щасливих подій у своєму житті, то краще міняти постіль в четвер, що пов'язано зі святкуванням Чистого четверга перед Великоднем. Зазначено, що зміна постільної білизни саме в Великодній четвер може призвести до позитивних подій протягом року до наступного свята.

Найвдалішими днями для прання постільного вважаються понеділок та вівторок. Деякі прикмети також рекомендують перед пранням вивертати всі речі навиворіт, щоб захистити всіх мешканців будинку від хвороб.

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