В Ізраїлі школяр виявив масляну лампу римських солдатів, якій 1600 років (фото)

В Ізраїлі 16-річний школяр Йонатан Франкель виявив масляну лампу римлян віком 1600 років під час екскурсії. Хлопець передав предмет вчителю, який передав його гіду, який проявив відповідальність і подбав про те, щоб лампа потрапила до рук археолога з Управління старожитностей Ізраїлю.

Масляна лампа, знайдена у фортеці Зефір, була виготовлена ​​в Петрі, Йорданія, у IV-V століттях нашої ери. Про це повідомляє i24NEWS.

Подібні лампи були виявлені у фортеці Хатцева, у Мамшиті, у фортеці Йотвата та в Петрі. Лампа, ідентична цій, була знайдена лише приблизно 90 років тому археологом Нельсоном Глюком – також у фортеці Зефір.

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З четвертого по шосте століття через цю територію проходив стародавній торговий шлях. Щоб забезпечити перевезення міді та, можливо, навіть золота, між вершиною перевалу Скорпіонів і Гацавою була встановлена ​​лінія фортець. Патрулі римських кавалеристів стежили за цією важливою дорогою.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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