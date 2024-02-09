В іспанських скарбах знайшли інопланетний матеріал (фото)

Іспанські археологи зробили неймовірне відкриття: у складі артефактів з "Скарбів Віллени", що датуються бронзовою добою, виявлено інопланетний елемент.

"Скарби Віллени" - це колекція з 59 золотих, срібних, бурштинових та залізних артефактів, знайдена в 1963 році. Нещодавні дослідження, опубліковані у журналі Trabajos de Prehistoria показали, що два з них, виготовлені в 1400-1200 роках до н.е., містять залізо метеоритного походження.

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Це свідчить про те, що люди бронзової доби володіли знаннями про метеорити та вміли обробляти метеоритне залізо.

"Технологія роботи з метеоритним залізом істотно відрізняється від обробки міді та благородних металів. Це свідчить про те, що люди, які працювали з ним, повинні були розробляти нові технології", – пояснює один з авторів дослідження Ігнасіо Монтеро Руїс.

Вчені не впевнені, чи виготовляли артефакти місцеві жителі, чи вони були привезені з інших регіонів.

"Жодних королівств на Піренейському півострові в той час не існувало, тому скарби, ймовірно, належали певній громаді", – говорить Монтеро Руїс.

Дослідники також припускають, що знайдені артефакти могли бути привезені із Середземномор'я.

"Європейські артефакти з метеоритним залізом, як правило, датуються пізнішим періодом", – додав Монтеро Руїс.

Нагадаємо, в Кенії знайшли висічені в скелі ігрові дошки віком 5000 років.

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