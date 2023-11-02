В Іраку розкопали ассирійське крилате божество віком 2700 років (фото)

В стародавньому місті Хурсбад, Ірак, археологи розкопали чудовий ламассу. Монументальна скульптура, втілення ассирійського божества-захисника, зазвичай зображується з головою, схожою на людину, крилами, як у птаха, і тілом, схожим на бика або лева.

Знахідці близько 2700 років. Про це повідомляє Ancient Origins.

Ламассу було спочатку виявлено в 1992 році іракською археологічною групою біля 6-х воріт Хурсбада. Однак незабаром після відкриття її голову вкрали в 1995 році, щоб потім її відновити та зберігати в Іракському музеї.

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Основне тіло статуї згодом було перепоховано, щоб зберегти залишки серед хаосу війни в Перській затоці. Ця захисна дія, ймовірно, зберегла ламассу від знищення, особливо враховуючи подальше знищення більшої частини Хурсбада ІДІЛ у 2015 році.

Команда археологів була в захваті від знахідки. За словами доктора Лейта Маджіда Хуссейна, голови Головного органу з археології та спадщини, наразі проводяться оцінки, щоб визначити майбутні зусилля щодо збереження ламассу.

Нагадаємо, в Єгипті знайшли гробницю маловідомої жінки-фараона віком 5000 років.

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