В Іраку виявили храм, в якому поклонялися Олександру Македонському

В Іраку археологи виявили залишки стародавнього храму віком 4000 років. На їхню думку, святилище побудували на прохання Олександра Македонського.

Храм був присвячений грецьким божествам і самому королю-воїну. Про це повідомляє EKathimerini.

Археологи розкопують стародавнє шумерське місто Гірсу в сучасному місті Телло. Вони вважають, що на цьому місці був грецький храм, присвячений Олександру та його "брату", напівбогові Гераклу.

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Вони знайшли подарунки, які зазвичай дарували після битви, фігури воїнів і вершників, але не виключали можливості того, що Олександр проходив через це місце, повертаючись до Вавилона, безпосередньо перед своєю смертю в 323 році до нашої ери.

Якщо теорія правильна, то, можливо, це був один з останніх вчинків завойовника перед його смертю у віці 32 років.

Нагадаємо, у Фінляндії знайшли останки жінки, яка народила після смерті.

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