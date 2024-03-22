У гробниці 'повитухи Ісуса' знайшли нові артефакти (фото)

Ізраїльські археологи оголосили про нові захоплюючі знахідки в печері Саломеї, розташованій приблизно за 48 кілометрів на південний захід від Єрусалиму. Ця печера, яка вважається місцем поховання Саломеї, повитухи Ісуса, протягом століть була місцем паломництва для ранніх християн.

Розкопки, що проводяться Управлінням старожитностей Ізраїлю (IAA), розкрили нові артефакти та різьблення, що проливають світло на історію цього місця, пише Live Science.

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Серед знахідок:

Сотні глиняних олійних ламп, які паломники купували або орендували перед тим, як увійти в печеру.

Написи на стінах печери, деякі з яких написані арабською мовою.

Мозаїчна підлога та кам'яні стіни, що оточують передній двір печери.

Символічні різьблення з розеток, гранатів і акантових ваз.

Ці знахідки свідчать про те, що печера Саломеї використовувалася як єврейська гробниця близько 2000 років тому. Згодом вона стала місцем паломництва для ранніх християн, які вірили, що це місце поховання Саломеї.

Печера Саломеї буде відкрита для публіки після завершення розкопок. Вона стане частиною "Шляху царів Юдеї", 100-кілометрового маршруту через південну частину Ізраїлю, який включає десятки значних археологічних пам'яток.

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