У Греції виявили 2500-річне еротичне графіті, вирізьблене на скелі (фото)

Археолог, який працював на Астіпалеї, віддаленому грецькому острові Додеканес, виявив одне з найдавніших у світі еротичних графіті. Йдеться про пару різьблених фалосів, що датуються 5 століттям до нашої ери, і проголошення сексуального завоювання з 6 століття до нашої ери.

Археологи вважають, що це найстаріший запис еротичних графіті з будь-коли знайдених, з написами та гравюрами, що документують постійні сексуальні стосунки між двома чоловіками в Стародавній Греції. Про це повідомляє Arkeonews.

Професор доктор Андреас Влахопулос виявив два різьблені пеніси, коли проводив екскурсію по острову для своїх студентів. Їх знайшли вкарбованими у вапняковому відслоненні на продуваному вітрами, скелястому півострові.

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Попри те, що сексуальні стосунки між чоловіками не були табу в Стародавній Греції, ці яскраві написи та фалоси, висічені на скелястому півострові Астіпалеї, проливають світло на приватне життя стародавньої Греції.

Вирізане на скелі археологи знайшли назву "ДІОН" (ΔΙΩΝ). Був ще один напис, знайдений на висоті 52 метри над рівнем моря. "Нікасітім був тут, сідаючи на Тіміону" (Νικασίτιμος οἶφε Τιμίονα), зазначав напис.

Нагадаємо, археологи знайшли в Помпеях будівельний майданчик часів Древнього Риму.

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