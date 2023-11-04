У Німеччині виявили дивне 1000-річне поховання подружжя (фото)

Археологи виявили дивне поховання подружжя у колишньому королівському палаці Гельфта в Айслебені, Німеччина. Дослідники намагаються з’ясувати, чому у скелета жінки відсутня верхівка голови.

Попри відсутні кістки обличчя жінки, її чоловік зберіг свої навіть через 1000 років. Про це повідомляє Marca.

Вважалося, що вони були багатими під час смерті. Однак наразі неясно, чи вони померли одночасно, чи були поховані поруч один з одним пізніше.

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Серед іншого, археологи виявили на чоловікові ніж, поясний комплект і фурнітуру для так званого службового жезлу, наприклад, який носили генерали. Це вважається спорядженням сановника.

Дослідники додали, що факт, що з жінкою нічого не було, дуже незвичний. Можливо, вона вже була християнкою, але чоловік ні.

Останки досліджуватимуть у лабораторії, щоб визначити, як подружжя загинуло та їхній точний вік на момент смерті за допомогою радіовуглецевого датування.

Нагадаємо, в Греції знайшли затонуле древнє місто віком 1800 років.

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